LGS şampiyonuna sürpriz ziyaret

GAZİANTEP Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin Sürücü'yü evinde ziyaret ederek tebrik etti. Kaymakam Cemalettin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin Sürücü'yü evinde ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, başarılarının devamını diledi. Şahinbey Belediyesi'nin eğitime ve gençlere büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Tahmazoğlu, "Ülkemize yön verecek olan gençlerimizin yetişmesi için önemli projeler yürütüyoruz. LGS Şampiyonu Irmak Ceylin Sürücü kardeşimizin evine misafir olduk. Irmak kardeşimiz LGS'de 500 tam puan alarak, Türkiye Birincisi oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi