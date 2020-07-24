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’de 4 polisin içinde bulunduğu araç takla attı

Giriş Tarihi: 24.7.2020 ABONE OL
Mersin’de 4 polisin içinde bulunduğu araç takla attı
MERSİN'DE, takla atan ve otobüs durağına çarparak durabilen otomobildeki 4 özel harekat polisi yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Ş.'nin kullandığı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Mimar Sinan Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürüklenen otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan polisler M.Ş., A.Y., S.K. ve A.Y., 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla taşındı. Yaralı polislerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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Mersin’de 4 polisin içinde bulunduğu araç takla attı
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