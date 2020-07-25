Arı kovanlarına ilaçlı saldırı

Mersin'in Erdemli ilçesinde son günlerde arıcılara ait kovanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. İddiaya göre bir arıcıya ait kovanlara da sinek ilacı sıkılarak arılar telef edildi. 3 arıcının kovanlarının kırılması, bir arıcının da kovanlarına sinek ilacı sıkıldığı iddiası üzerine Mersin Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, zarar gören arıcıları ziyaret etti. İncelemeleri sırasında basın mensuplarına yaşananlarla ilgili bilgi veren Kurt, kovanlara ve arı kolonilerine zarar verilmesine bir anlam veremediklerini, il genelinde de kovan hırsızlığı vakalarına sıklıkla rastlanıldığını, yaşananların arıcılığa büyük zarar verdiğini söyledi. Kurt, "Son dönemlerde yaşadığımız en büyük sıkıntı, tarımın olmazsa olmazı dediğimiz, bel kemiği bu arılarımız ne yazık ki kimliğini bilemediğimiz kişiler tarafından hem koloni barındıran kovanlarımız hem de içindeki petekleri parçalandı. O da yetmezmiş gibi sinek ilacı diye tabir ettiğimiz zehirle kovanlarımız zehirlendi. Üreticilerimiz ciddi şekilde mağdur" dedi. Yaşananların arıcıların emeklerine ve mesleğe duydukları aşka zarar verdiğini anlatan Kurt, "Ne yazık ki şu üretim zamanında, bal hasat zamanında şu canlılara kıymanın anlaşılabilir ve anlatılabilir, vicdanen ve ahlaka yakın bir tarafı yok" şeklinde konuştu. Adem Kurt, bu saldırıları gerçekleştirenlerin biran önce bulunmasını istediklerini kaydetti.