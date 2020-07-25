Prof.Dr. İrfan S.Günsel Aşk Mesajı sergisini gezdi

Sanat Müzesi için Sanatçı, Rana Amrahova'nın Aşk Mesajı adlı 35 eserden oluşan kişisel sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda açılırken Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan S.Günsel sergiyi gezdi. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın da katıldığı serginin 9 Ağustos tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi. Sanatçı Rana Amrahova; "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katılmak benim için çok büyük bir şereftir. Bu müze dünyada ilk ve tek Türk halkları sanatçılarını ve dünya sanatçılarını birleştiren değerli ve zengin sanat koleksiyonudur. Kıbrıs Sanat Müzesi, Kıbrıs halkı için, Türk dünyası için çok önemli, zengin ve değerli bir armağandır" dedi. Rana, "Bu topraklara güzellik, uğur ve iyilik getiren bir projedir. Kişisel sergimin oluşumuna desteklerini benden esirgemeyen, fırsat sunan başta Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e, Günsel ailesine teşekkürlerimi bir borç bilirim" dedi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise : "KOVID-19 pandemisinin yaralarını sanatla sarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Doğu Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor. 27 Temmuz'da Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kursları başlıyor. 29 Haziran tarihinde başlayan ve toplam 180 saat sürecek olan Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Kursu devam ederken eğitimler kapsamında verilen "Sertifika Yenileme Kursu" ile "İnşaat Sağlığı ve Güvenliği" kurslarının da başarıyla tamamlandığı belirtildi. 27 Temmuz da başlayacak ve 25 saat teorik, 5 saat pratik olmak üzere toplam 30 saat sürecek olan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" kursuna kayıtlar da devam ediyor. Kurs kapsamında dört veya daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde, iş verene veya iş veren tarafından görevlendirilmiş çalışanlara, ayrıca inşaatlarda İSG Koordinatörü olarak görev alacak kişilere iş yerinde risk etmenleri, risklerin değerlendirilmesi, iş yerinde risklerin önlenmesi için genel prensipler ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel teorik ve pratik bilgiler verilecek.