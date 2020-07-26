Devrilen traktörün altında kaldı

Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altta kalan çiftçi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Tarsus'a bağlı olan kırsalda bulunan Büyük Kösebalcı mahallesinde meydana gelen kazada, İbrahim Ergül'ün (65) kullandığı 33 ND 179 plakalı traktör, göl yolu olarak adlandırılan eğimli yolda ilerlerken, bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü İbrahim Ergül, olay yerinde yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.