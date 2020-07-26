Hileli kurban almayın

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurbanlık alırken özellikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş hayvanları tercih etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Köse, kurbanlıklarda hile yapıldığına dair halk arasında yanlış bilgilerin dolaştığını ve insanların boş yere korkutulduğunu kaydetti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adana'da kurbanlık pazarlarında son hazırlıklar tamamlanırken, birçok kurban satıcısı da hayvanlarını satışa sundu. Bazı vatandaşlar ise şimdiden kurbanlık almak için pazarların yolunu tuttu. Akıllarında 'İyi kurbanlık hayvan nasıl seçilir?' sorusu olan vatandaşlara seslenen Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, ilk olarak herkesi kurbanlık pazarlarında sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Köse, kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin hayvanın veteriner hekim kontrolünden geçip geçmediğinin bilinmesi olduğunu belirtti.