Mersın, içel olarak profesyonel lıgde

BIR zamanlarancakmali ve yönetim sıkıntıları nedeniyleAmatör Lig'e kadar düşüpkapanmanın eşiğine gelen2013-14 sezonunda 28 yıllıkhasrete son verip Süper Lig'e çıkanMersin İY, iki sezon sonra yine1. Lig'e, bir sonraki yıl 2.Lig'e, ardındanda puan silme cezalarıyla 3.Lig'e düştü. Ancak FIFA'dan bir cezadaha gelince önce Bölgesel ardındanSüper Amatör Lig'e düştü.Yeni bir formül aramaya başlayanyöneticiler, Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) mücadele eden İçelspor ileyapılan görüşmelerin ardındanPandemi öncesi Bölgesel AmatörLig 5. Grup'ta lider olan İçelİdman Yurdu, TFF'nin kararıyla4 hafta kala şampiyon oldu. Kentiprofesyonel ligde temsil edecek