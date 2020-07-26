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Mersın, içel olarak profesyonel lıgde

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Mersın, içel olarak profesyonel lıgde
BIR zamanlar Süper Lig takımlarının korkulu rüyası olan ancak mali ve yönetim sıkıntıları nedeniyle Amatör Lig'e kadar düşüp kapanmanın eşiğine gelen Mersin İdman Yurdu, İçel İdman Yurdu adı ile 3. Lig'e çıkarak taraftarlarını sevindirdi. 2013-14 sezonunda 28 yıllık hasrete son verip Süper Lig'e çıkan Mersin İY, iki sezon sonra yine 1. Lig'e, bir sonraki yıl 2.Lig'e, ardından da puan silme cezalarıyla 3. Lig'e düştü. Ancak FIFA'dan bir ceza daha gelince önce Bölgesel ardından Süper Amatör Lig'e düştü. Mersin İY, 55 yıl sonra Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. Yeni bir formül aramaya başlayan yöneticiler, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İçelspor ile yapılan görüşmelerin ardından Mersin İdman Yurdu ismi dondurularak birleşme kararı alındı. Pandemi öncesi Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta lider olan İçel İdman Yurdu, TFF'nin kararıyla 4 hafta kala şampiyon oldu. Kenti profesyonel ligde temsil edecek İçel İdman Yurdu'nda hedef 95 yıllık maziye sahip Mersin İdman Yurdu ruhunu yaşatmak.

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Mersın, içel olarak profesyonel lıgde
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