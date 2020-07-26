Mersın, içel olarak profesyonel lıgde

BIR zamanlar Süper Lig takımlarının korkulu rüyası olan
ancak
mali ve yönetim sıkıntıları nedeniyle
Amatör Lig'e kadar düşüp
kapanmanın eşiğine gelen Mersin İdman Yurdu, İçel İdman Yurdu adı ile 3. Lig'e çıkarak taraftarlarını sevindirdi.
2013-14 sezonunda 28 yıllık
hasrete son verip Süper Lig'e çıkan
Mersin İY, iki sezon sonra yine
1. Lig'e, bir sonraki yıl 2.Lig'e, ardından
da puan silme cezalarıyla 3.
Lig'e düştü. Ancak FIFA'dan bir ceza
daha gelince önce Bölgesel ardından
Süper Amatör Lig'e düştü. Mersin İY, 55 yıl sonra Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı.
Yeni bir formül aramaya başlayan
yöneticiler, Bölgesel Amatör Lig'de
(BAL) mücadele eden İçelspor ile
yapılan görüşmelerin ardından Mersin İdman Yurdu ismi dondurularak birleşme kararı alındı.
Pandemi öncesi Bölgesel Amatör
Lig 5. Grup'ta lider olan İçel
İdman Yurdu, TFF'nin kararıyla
4 hafta kala şampiyon oldu. Kenti
profesyonel ligde temsil edecek İçel İdman Yurdu'nda hedef 95 yıllık maziye sahip Mersin İdman Yurdu ruhunu yaşatmak.