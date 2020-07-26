Şahinbey belediyesi kurbana hazır

GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktalarını belirledi. 4 noktada kurbanlık satışının yapılacağı ilçede 15 noktada ise kurban kesilebilecek. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesim alanlarını belirlediklerini açıklayarak, "Kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızın kurban kesme ibadetini en iyi şekilde yapabilmeleri ve salgın hastalığa karış önlem alınması için Kurban Bayramında da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.

KURBAN SATIŞ YERLERİ

Şahinbey ilçesinde bu yıl Kahvelipınar Mahallesi Özdemirbey Caddesi ile Onur Mahallesi 43 nolu cadde arasında kalan 77 nolu cadde üzerindeki boş alanlar, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı ile 156 nolu cadde arasındaki boş alanlar, 25 Aralık Mahallesi İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi ile 47052 nolu sokak arasındaki boş alanlar, Şahintepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 396 nolu cadde arasındaki boş alan olarak açıklandı.

KURBAN KESİM YERLERİ

Bu yıl kesim yerleri ise Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu, Sena Büyük Konuk Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Büyükşehir Belediye Kreşi, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı olarak açıklandı.