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Aşırı yüklü minibüsle ölümüne yolculuk

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Aşırı yüklü minibüsle ölümüne yolculuk
Adana-Mersin Otoyolu'nda, yolcu servisinin tavanındaki port bagaja aşırı yüklediği ev eşyalarına rağmen 120 kilometre hızı aşan sürücünün tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Adana- Mersin Otoyolu'nda, yolcu servisinin üzerine bağladığı koltuk, sandalye ve yatakla, 120 kilometreden yüksek bir hızla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Üst üste yığılarak yolcu servisine bağlanan eşyalar tehlike saçarken, sürücünün rahat tavırları ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, sürücünün ise hızla ilerlediği kaydedildi.
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Aşırı yüklü minibüsle ölümüne yolculuk
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