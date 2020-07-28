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Düziçi’de saklı cennet:

Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Düziçi’de saklı cennet: Kocakesme Şelalesi
OSMANİYE'NİN Düziçi ilçesindeki Kocakesme Şelalesi, görsel güzelliği ve serinliği ile doğa tutkunlarını kendisine hayran bıraktı. Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), ilçedeki Berke Barajı civarında bulunan Yeşildere Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan doğa tutkunları, ilk defa gördükleri vadi içindeki Derebaşı Çayı'nda, onlarca şelalenin olduğu parkurda, Derebaşı Yaylası'na kadar yürüdü. Dere içinde oluşan doğal havuzlar ve şelalelerde yüzerek, parkuru tamamlayan doğa tutkunları görsel şölene hayran kaldıklarını söylediler. Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, yürüyüşün çok güzel geçtiğini belirterek,"Doğal bitki örtüsü, havuzları, şelalesi, patikası bizleri adeta büyüledi. Bu kadar güzel bir doğada tüm doğaseverler günün bitmesini istemediler" dedi.
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Düziçi’de saklı cennet: Kocakesme Şelalesi
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