Mersin’in ilk ve tek kara limanını ziyaret

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak Türkiye'nin ve Mersin'in ilk ve tek kara limanını Mersin'e kazandıran Kahramanlı DRY PORT Gurubu yönetim kurulu başkanı Ali Kahramanlı'yı ziyaret etti. Kara Limanı hakkında Başkan Ali Kahramanlı'dan bilgi alan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Stratejik konumu itibarı ile ihracaat ve ithalatın günden güne yoğunlaştığı kentimizde, ithalat ve ihracatçılarımıza hız ve kolaylık sağlayan bir alternatif olan Kahramanlı DRY PORT Gümrük ve konteynır sahası kentimize büyük avantaj sağlamıştır" dedi. Kahramanlı DRY PORT Gurubu yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı nezaket ziyaretinde bulunan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'a bilgi verdi. Kahramanlı, "Yurtdışı ve yurtiçindeki müşterilerimizin Mersin Limanı'na en yakın gümrüklü konteyner sahası olma avantajını kullanarak terminal hizmetlerini sunmaktayız. Mersin Limanı - otoban lokasyonunda limana 5 km. mesafede 40 bin metrekare açık gümrüklü ve kapalı soğuk hava depaları sahasında hizmet veriyoruz. Kara limanının ithalat ve transit gümrük işlemleriniz de dâhil olmak üzere bir limanda aldığınız hizmetin tamamını sağlamakta ve hız açısından firmalarımıza güvenilir bir alternatif oluşturmaktayız. İhracaatçılarımızın ve ithalatçılarımız İstenilen doğrultuda Mersin Limanı'nda gemiden tahliye/, gemiye yükleme yapılarak konteynerler/ TIR'lar uluslararası taşımacılıklarını sorunsuzca yapabiliyorlar" dedi.