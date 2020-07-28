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’de minderli sinema günlerinde muhteşem final

HAYRETTİN YENEL
Giriş Tarihi: 28.7.2020 ABONE OL
Niğde’de minderli sinema günlerinde muhteşem final
NİĞDE Belediyesi ilgi gören 'Minderli Sinema Günleri'nde film gösterimlerini Kral Şakir Korsan Diyarı filmiyle noktaladı. Milletvekili Selim Gültekin ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de izleyenler arasında yer aldığı film, katılanlara keyifli anlar yaşattı. Başkan Özdemir, minderli sinema etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Özdemir "Sözlerime başlamadan önce belediye personelimize ve emniyetimize teşekkür ediyorum. Fedakarca her akşam buradalardı. Günün erken saatlerinde başlayıp, akşam program bitene kadar fedakârca çalıştılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuz için sizlere de teşekkür etmek istiyorum" dedi.
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Niğde’de minderli sinema günlerinde muhteşem final
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