Süper lig’e çok yakın

Adana Demirspor tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Playoff rövanşında Bursaspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdıran Mavi Şimşekler, 26 yıldır özlemini çektiği Süper Lig'e artık çok yakın... Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara dökülen Adana Demirsporlular büyük sevinç yaşadı. Kentin her noktasındaki kutlamalarda maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı da görüldü. Karşılaşmanın hemen ardından Türkiye'nin dört bir yanından mavilacivertli kulübe tebrik mesajları yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şimşek çakıyor! İnandınız, başaracaksınız. Önemli bir galibiyete imza atan Adana Demirspor'umuzu tebrik ediyoruz. Final maçını heyecanla bekliyoruz" mesajı atarken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise, "Finaldeyiz, artık son bir maç kaldı" dedi.

FİNAL ERYAMAN STADI'NDA

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri de belli oldu. Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı idare etme görevi ise Cüneyt Çakır'da olacak.