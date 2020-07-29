CHP’li belediyenin hedefi kadınlar

Adana'nın Ceyhan İlçesinin CHP'li Belediyesi tarafından Basın Yayın Müdürlüğü'nde çalışan gazeteci Besime Yardım'ın Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürülmesinin yankıları sürüyor. Besime Yardım'ı sürmekle yetinmeyen belediye yöneticileri Yardım'ın arkadaşı olan aynı zaman da ulusal bir haber ajansının muhabiri ve yerel gazete sahibi Neriman Çelebi'yi de hedef aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Neriman Çelebi'ye mobbing uygulayan belediye yetkilileri genç kadını gazetecilerin bulunduğu WhatsApp grubundun çıkardı, belediyeye girişini yasakladı ve yerel gazetesine ilan vermeyi kesti. Besime Yardım'ın, Ceyhan Belediyesi'nin hedefi haline gelmesi olayı şöyle başladı. Yargılandığı davada 20 ay ceza aldıktan sonra görevinden alınan CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın başka bir davadan yakınlarıyla birlikte 8 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edilmesini haber yapan Neriman Çelebi ile belediyede görevli Besime Yardım'ın sosyal medyada spor yaparken paylaştığı fotoğraf iki kadını eski başkan Aydar'ın hedef tahtasına koydu.

GAZETECİYİ TEMİZLİKÇİ YAPTILAR

Görevden alınan Kadir Aydar ve mevcut Belediye Başkanı Hülya Erdem'in metin yazarlığı ve birimin haber editörlüğü görevini yapan Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu Besime Yardım, 8 Temmuz Çarşamba günü Temizlik İşleri Müdürlüğüne personel olarak görevlendirildi. Besime Yardım, görev yazısının tebliğ edilmesinden sonra gördüğü muamele karşısında 20 gün rapor alıp izne ayrıldı. Besime Yardım'ın belediyeye tazminat davası açma hazırlığında olduğu öğrenildi.

BELEDİYEYE GİRİŞİ YASAKLADI

Bu arada Besime Yardım'ı temizlik işlerine süren belediye bu kez gazeteci Neriman Çelebi'ye mobbing uygulamaya başladı. Çukurova Analiz Gazetesi'nin sahibi olan ve ulusal haber ajansının muhabirliğini yapan Çelebi'nin belediyeye girişleri yasaklandı, belediyenin gazetecileri bilgilendirmek için açtığı WhatsApp grubundan çıkardı. Bununla da yetinmeyen CHP'li belediye Çelebi'nin yerel gazetesine ilan vermeyi de iptal etti.