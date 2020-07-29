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Düğünlere saat sınırı getirildi

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Düğünlere saat sınırı getirildi
KORONAVİRÜS salgınının üst seviyede görüldüğü illerin başında gelen Gaziantep'te büyük kalabalıkların oluşması nedeniyle düğünlere saat sınırı getirildi. Gaziantep'te kovid-19 Pandemisi kapsamında gerçekleştirilen sağlık değerlendirme toplantısı, Vali Davut Gül başkanlığında yapıldı. Toplantıda alınan kararları duyuran Vali Davut Gül, salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını açıkladı. Kentte yoğun kalabalıkların oluştuğu düğünler hakkında görüşmenin yapıldığı kurulda düğünlerin 2 saatle sınırlandırılması kararı alındı. Vali Gül, "Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir" dedi.
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Düğünlere saat sınırı getirildi
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