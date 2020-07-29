Gaziantep hedefi vurdu

GAZİANTEP Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de sezona ilk 10 hedefiyle başladıklarını, sezon sonu ilk 8'de yer alıp hedefi tutturduklarını belirtti. Gaziantep'in her zaman Türk futbolunda mihenk taşı olduğunu ve Süper Lig'de uzun yıllardır adını duyurduğunu aktaran Büyükekşi, "Geçtiğimiz yıl elde edilen şampiyonluğun ardından Süper Lig'e çıkan Gaziantep Futbol Kulübü olarak Süper Lig'deki ilk yılımızda ilk 10 takım arasında olmayı hedefledik. Sezon sonunda ilk 8 takım arasında kalarak hedefimizi başarıyla tutturduk" diye konuştu. HOCAMIZAGÜVENDİKBüyükekşi, "Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı sadece şehrimiz için değil, bölge illeri için de önemli. Çünkü bölgemizin Süper Lig'deki tek takımıyız" dedi. Büyükekşi, taraftarların her zaman kendilerine güç ve cesaret verdiğini aktararak, "Yeni sezonda taraftarlarımızın daha büyük ilgi göstererek takımımıza destek vereceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Büyükekşi, "Sezon başında yeni kurulmuş bir takımı kısa sürede toparlayarak ekip ruhunu sahaya yansıtan bir kadro oluşturuldu. Hocamızın futbol bilgisi, oyuncular ve maçlar üzerindeki hakimiyeti kesinlikle tartışılamaz. Pandemi sürecinde ülkesine giden teknik ekibimize eleştirel anlamda saldırılar olmasına rağmen yönetim olarak hocamıza olan güvenimizi asla yitirmedik" diye konuştu