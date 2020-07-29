Melih Abi: Semt pazarının üstü ne zaman kapanacak

Mersin'den bir şikayet aldım. İşin Mezitli Belediyesi'nin olması lazım! Altın Palmiye Sitesi'nin yanında bir pazar var. Semt pazarı. Buraya belediye ihtiyaç için seyyar tuvalet gönderiyor. Ama pis! Semt pazarının üstünün kapanması gerek. Başkan burayı ıslah etse pazara gelen vatandaşlar sıcaktan yanmaz! Kışın da yağmurda kalmaz! Ama nerdee! Vatandaşı düşünen mi var? Güya 2020 programına alınmış! Sene bitiyor küçük bir gelişme yok! Hala pazarın üstü açık! İnsanlar bu sıcakta nefes alamıyor! Düşünen mi var? Tuvalet geliyor ama pislikten içine girilmiyor. Bakan mı var? Yazıktır günahtır. Hizmet yapıyorsanız temiz yapın. Pazarın üstünü de kapatın.



Küçük Minare Camisi'nin tadilatı neden başlamadı



6 aya yakın kapalı olan Tarsus Küçük Minare Camisi'nin tadilatı başlamadı. Neden? Halkın ihtiyacı olan bu caminin ele alınıp kısa sürede tadilatının yapılması şart! Cami vakıfların! Vakıflar buraya bir el atsın! Hem de acilen! Camiyi aslına uygun restore etsin. Cemaat isyanlarda Vakıflar Bölge Müdürü hadi bakalım! Takipteyim, haberin olsun!