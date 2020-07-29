Sokaklarda yaşanan görüntüyü istemiyoruz

Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde 4 merkezde kurban satışı, 20 merkezde ise kesim alanı belirlendi. Kesim noktalarında her türlü alt yapı ve belediye hizmetleri verildiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ''Kurban kesim alanlarında vatandaşlarımız hijyene ve sosyal mesafeye önem vermelidirler. Bunun için ekiplerimiz kurban kesim alanlarına özel çeşmeler yaparak monte ettiler. Bayram süresince de belediye hizmetleri aralıksız sürecektir." dedi. Sokaklarda yaşanan çirkin görüntülerin artık yaşanmaması için vatandaşların da daha duyarlı olması gerektiğini belirten Kocaispir Yüreğir Belediyesi'nce belirlenen kurban kesim noktalarında her türlü önlemin alındığını söyledi