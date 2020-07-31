65 yaş üstü 2.5 TL’ye tenis oynayacak

ANAMUR Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü 65 yaş üstü vatandaşlara tenis oynama imkanı getirdi. Kulüp başkanı Ali Balcı yaptığı açıklamada, "KOVID-19 pandemi sürecinde özverili bir şekilde evlerinden çıkmayan bizlerin hafızası olan 65 yaş üstü tenis oyuncularımıza bu sıkıntılı süreç sonrasında onları mutlu etmek istedik. 65 yaş üstü büyüklerimiz hafta içi sabahları tenis kortlarından sadece 2.5 TL ödeyerek faydalanacaklar. Büyüklerimizin bu imkandan çok mutlu ve memnun olduklarını gördük
" dedi. İkameti Anamur'da olan ve tenis oynamayı bilen 65 yaş üstü vatandaşlar üye olsun yada olmasın Anamur'da teniz kortlarından yararlanacaklar