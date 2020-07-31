65 yaş üstü 2.5 TL’ye tenis oynayacak

ANAMUR Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübü 65 yaş üstü vatandaşlara tenis oynama imkanı getirdi. Kulüp başkanı Ali Balcı yaptığı açıklamada," dedi. İkameti Anamur'da olan ve tenis oynamayı bilen 65 yaş üstü vatandaşlar üye olsun yada olmasın Anamur'da teniz kortlarından yararlanacaklar