Allahverdiyev’in 25 eserden oluşan sergisi

Modern Sanat Müzesi için, sanatçı ve akademisyen Doç.Dr.Murad Allahverdiyev'in 25 eserden oluşan "Adadan Esintiler" adlı kişisel sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Resim-iş öğretmenliği anabilim dalı öğretim üyesi Sanatçı Doç.Dr. Murad Allahverdiyev, Kıbrıs Sanat Müzesi için "Adadan Esintiler" adlı 25 eserden oluşan sergi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, sanatçı Murad Allahverdiyev tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 25 eserden oluşan "Adadan Esintiler" adlı kişisel sergisi'nin açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Entsitü Müdürü, Dekanlar,Öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ile Sanatçı Murad Allahverdiyev birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Murat Allahverdiyev için yapılan bronz büstün açılışı da gerçekleştirildi. Doç.Dr. Murad Allahverdiyev: "Kıbrıs'ta ve dünyada ilk olacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi içinde yer almak gurur verici" Sanatçı ve Akademisyen Doç.Dr. Murad Allahverdiyev; Bu şansı biz sanatçılara veren Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'e ve ailesine şükranlarımı sunuyorum" dedi.