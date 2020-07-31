Kalenin altı tarih dolu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Gaziantep Kalesi'nin altındaki 500 metre uzunluğundaki tünelleri turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yerin 18 metre altında kalenin güney, güneydoğu ile kuzeydoğu yönlerinde bulunan tünellerin içinde şehir efsanesi haline gelen "acı-tatlı su" bulan belediye tarih boyunca su ihtiyacını karşılayan kastel ve livasların UNESCO listesine girmesi için de çalışma başlattı. Gaziantep Kalesi'nin altında Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına istinaden yapılan temizleme çalışmaları neticesinde yerin 18 metre altında bir şehir efsanesi olan "Tatlı-Acı Su" bulundu. Çalışmalar tamamlandığında kale ve şehir çevresinde Kurtuluş Savaşı dönemine kadar savunma amaçlı kullanılan tüneller ortaya çıkarılarak turizme kazandırılacak. Şehirde yaşayan yaşlıların verdiği bilgilerden hareketle Gaziantep Kalesi'nin altında olduğu söylenilen ve bir şehir efsanesi olan "tatlı-acı su" gerçekleştirilen temizleme çalışmaları neticesinde ortaya çıkarıldı. Gaziantep Müze Müdürlüğü denetiminde Gaziantep Kalesi'nin kuzeybatısında yapılan çalışmalarda yerin 18 metre altında güney, güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde devam ettiği tespit edilerek 500 metrelik bir tünel sisteminin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Kalesi'nde yapılan temizlik çalışmaları sırasında bulunan kastel ve livaslarla bağı olduğu tespit edilen acı- tatlı su ise inceleme altına alındı. 6 bin yıllık tarihi, gizli geçitleri, tünelleri, savunma sistemleri ve kastelleri ile şehrin merkezinde zamana meydan okurcasına dimdik ayakta bulunan Gaziantep Kalesi, devam edecek çalışmalar ile beraber tünellerin ve su kaynaklarının tamamı en ince ayrıntısına kadar temizlendikten sonra, bilimsel çalışmalar ile birleştirilip daha sağlıklı veriler eşliğinde turizme kazandırılacak.