Kovid testi sırasında kaçan hükümlü kadın yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde yatan 30 yaşındaki Songül B., Kovid- 19 testi yapmak hastaneye getirildiği anda kocası Onur B. (29) tarafından kaçırıldı. Lüks marka minibüsle kaçan karı-koca akşam saatlerinde akrabalarının evinde yakalandı. Sorguya alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edilecek.

KOVİD TESTİ İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Olay Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Songül B., Kovid-19 testi yaptırmak için jandarma ekipleri tarafından hastaneye getirildi. Hükümlü kadın testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada araçtan atlayarak kocasının içinde bulunduğu siyah renkli minibüse bindi. Onur B., bir anda gaza basarak hızla olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine polis kent genelinde alarma geçti. Yolları ve kavşakları kesen ekipler, söz konusu aracı Kışla Mahallesi 4355 sokakta terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre minibüste 1'i kadın 3 kişinin kaçtığını

öğrenen ekipler, toplu taşıma araçlarını ve taksileri durdurarak zanlıları aramaya başladı. Yapılan çalışmada karı-kocanın dolmuşa binerek Dedekorkut Mahallesi'ndeki akrabalarına gittiklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri karıkocayı evde yakaladı. Songül B. cezaevine tekrar konulurken Onur B. serbest kaldı.