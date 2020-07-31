Kurban kesimleri sadece belirlenen yerlerde yapılmalı

Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurban Bayramı nedeniyle bir bayram mesajı yayınladı. Kurban Bayramı'nın koronavirüs gölgesi altında kutlandığını, bu kapsamda her türlü tedbirin alındığını belirten Başkan Çetin'in kutlama mesajı şöyle: "Sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi olan bayramlar büyük küçük herkesin bir araya gelerek en güzel anları doyasıya yaşadığı özel ve anlamlı günlerdir. Birlik ve beraberliğin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının pekiştirdiği Kurban Bayramı'nın bu duygu ve düşünceler içerisinde kutlanması en büyük dileğimdir. Bu yıl Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nı da dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde kutlayacağız. Çukurova Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları yaparken, pandemi ile ilgili önlemleri de ihmal etmedik. Pandemi tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim alanlarında bayram süresince hijyen kurallarını en üst seviyede uygulayacağız. Kurban kesimlerinin sadece belirlenen yerlerde yapılması noktasında hassasiyet göstereceğinize inanıyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle huzur içerisinde bir bayram geçirmeniz için Çukurova Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başında, sizlerin hizmetinde olacağız."