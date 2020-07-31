Sahil güvenlik başarılı

Valisi Rahmi Doğan, Samandağ'da Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, Mavi Vatanın denizlerinde, nitelikli ve donanımlı personeliyle her geçen gün teknik kapasitesini genişleten yapısıyla, özellikle küresel çapta etki yaratan çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bugün olduğu gibi bundan sonrada başarılarının devam edeceğine ifade ederek, şeref defterini imzaladı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından TCSG-64 Sahil Güvenlik gemisinde incelemelerde bulunan Vali Doğan'a Sahil Güvenlik Grup Komutanı Bnb. Oğuz Emre Çiçek eşlik etti.