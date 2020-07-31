Sosyal mesafeye dikkat edelim

Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Ay mesajında, Adanalı'ların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Ay, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu bayramda da 'maske, mesafe ve temizlik' kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Başkan Ay açıklamasında, "Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının doruk noktasına ulaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde idrak edildiği çok özel günlerdir. Bu sebeple millet olarak binlerce yıldır bu topraklarda hakim kıldığımız sevgi ve kardeşlik iklimi ekseninde, bayramın birleştirici ve bütünleştirici havasını milletimizin tüm fertlerinin en güçlü şekilde hissetmesini ve yaşamasını sağlayacak tutum ve davranışlar içerisinde bulunmamız büyük önem arz etmektedir" dedi.