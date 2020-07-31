Tarsus-Adana TEM yolunda kaza

MERSIN-Adana TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana TEM otoyolunun Adana gişelerine varmadan önce Habip Uludağ yönetimindeki 64 AAK 922 plakalı araç ile Hasan Demir idaresindeki 34 CLF 260 plakalı özel otomobil ve Amado Josef yönetimindeki 01 JZ 500 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı ve Tarsus Devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yoldan trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor