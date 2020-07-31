Tarsus Şelale’sinde erkek cesedi bulundu

Tarsus ilçesinin önemli mesire yerleri arasında yer alan Tarsus Şelalesi'nde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Berdan nehri üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi'nde suyun döküldüğü noktada sabah saatlerinde ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu Emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet birimleri, su içerisinde bulunan cesedi çıkartamayınca, Mersin merkezden Emniyet Balık Adam ekibi çağrıldı. Ekipler, tanınamaz hale gelen cesedi su içerisinden çıkartırken, şahsın kimlik bilgilerine ulaşılması için çalışma başlatıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.