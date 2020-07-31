Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Tarsus Şelale’sinde erkek cesedi bulundu

Tarsus Şelale’sinde erkek cesedi bulundu

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Tarsus Şelale’sinde erkek cesedi bulundu
MERSİN'İN Tarsus ilçesinin önemli mesire yerleri arasında yer alan Tarsus Şelalesi'nde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Berdan nehri üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi'nde suyun döküldüğü noktada sabah saatlerinde ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu Emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet birimleri, su içerisinde bulunan cesedi çıkartamayınca, Mersin merkezden Emniyet Balık Adam ekibi çağrıldı. Ekipler, tanınamaz hale gelen cesedi su içerisinden çıkartırken, şahsın kimlik bilgilerine ulaşılması için çalışma başlatıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus Şelale’sinde erkek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA