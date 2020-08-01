Adanaspor’da ligde kalma sevinci

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen Adanaspor'da, 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasına yönelik alınan kararın sevinci yaşanıyor. Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, küme düşmenin kaldırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



YENİ SEZONA HAZIRLIK

Sezonu istedikleri yerde bitiremediklerini ancak gelecek sezon bu duruma düşmeyi de istemediklerini dile getiren Akgül, "Yarışmacı bir ruhla kaybettik, küme düştük. Alınan karardan ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunu kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Adanaspor bir daha böyle bir duruma gelmez, küme düşmeyiz. Önümüzdeki sezon için iyi bir takım kuracağız ve hazırlık yapacağız" diye konuştu.