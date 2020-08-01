Ceyhanspor tff 3. lig’de

BÖLGESEL amatör lig 5. Grupta mücadele eden'e yükseldi. Liglerin bitimine 4 hafta kala ligleri durduran ve ligleri olduğu gibi tescil eden TFF,bir üst lig olan 3. Lig'e çıkarmış ve böylece Ceyhan'ın hakkı yenmişti.Kararın alınmasının hemen ardından, Ceyhan Belediye Başkanıkararı Ceyhanlı vatandaşlara duyurdu.taraftarları alınan karar sonrası sokaklara çıkarak meşalelerle'un 3. Lige çıkmasını kutladılar.