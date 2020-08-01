Ceyhanspor tff 3. lig’de

BÖLGESEL amatör lig 5. Grupta mücadele eden Ceyhanspor 3. Lig
'e yükseldi. Liglerin bitimine 4 hafta kala ligleri durduran ve ligleri olduğu gibi tescil eden TFF, İçel idman Yurduspor'u
bir üst lig olan 3. Lig'e çıkarmış ve böylece Ceyhan'ın hakkı yenmişti. Bunun üzerine Ceyhanspor kulüp başkanı İlker Önük tahkim kuruluna ve TFF ye itirazlarda bulunmuş ve haklarının yendiğini belirtmişlerdi. İtirazları değerlendiren TFF yönetimi kararı tekrar inceledi ve yapılan yanlıştan dönerek, içerisinde Ceyhanspor' un da bulunduğu 9 takımı 3. Lige çıkarttı.
Kararın alınmasının hemen ardından, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem
kararı Ceyhanlı vatandaşlara duyurdu. Ceyhanspor
taraftarları alınan karar sonrası sokaklara çıkarak meşalelerle Ceyhanspor
'un 3. Lige çıkmasını kutladılar.