Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdiler

-Gazimağusa'da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü'yü ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarete katılan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Habil Tülücü'ye, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji'nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyon- misyonu hakkında bilgiler aktardı. Ziyarette yaptığı konuşmada, geleceğe emin adımlarla yürüyecek nesiller yetiştirme gayelerine devam ettirmeyi sürdüreceklerinden söz eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Koleji'nin eğitim faaliyetleri ile misyon ve vizyonundan bahsetti. Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris de, her bir öğrenciyi en iyi eğitimle donatarak kendi hikayelerini yazan gençler olarak yetiştirme amacıyla yola çıktıklarından bahsederek, Cambridge International School olma özelliği taşıyan Yakın Doğu Koleji'nde uygulanacak eğitim sisteminden söz etti. Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de, okul öncesinden itibaren çocukların ilgi, merak ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortamlar yaratarak, kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan bir eğitim yaklaşımı sunduklarını anlattı.