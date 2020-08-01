Erhan Özmen: Vergi bayramı

Madem bugün bayram o zaman güzel şeylerden bahsedelim. Arife akşamı iki bakan güzel haberler verdi.Her iki açıklama da zorda olan reel sektör için adeta bayram hediyesi oldu.Kira stopajında yüzde 10'luk bir indirim işletmelerin para kazanamadığı halde kiraların işlemeye devam ettiği pandemi sürecinde gerçekten ilaç gibi. Öte yandan yara alan sektörlerin başında gelen konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi de memnuniyet verici. Bu indirimler anladığımız kadarı ile 1 ağustostan itibaren yılsonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Peki, daha önceki döneme ait yükümlülükler? Yani tahakkuk etmiş KDV ve stopajlarımız, SGK ödemelerimiz? Geçmişe yönelik yükümlülüklerimiz için de yapılacak bir düzenleme piyasalar için rahatlama olacaktır.Güzel haberlerden bir diğeri de futbolda.İlk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamladığımız ligi 46 puan ve 8'inci sırada noktaladık.Bursaspor'dan sonra bir kez daha ezberleri bozup 4 büyük dışında bir şampiyonluğa imza atan Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i de kutluyorum.