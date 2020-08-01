Erhan Özmen: Vergi bayramı

Madem bugün bayram o zaman güzel şeylerden bahsedelim. Arife akşamı iki bakan güzel haberler verdi. Hazine ve Maliye Bakanımız vergilerde indirim yapıldığını, Çalışma Bakanımız da kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını açıkladı.
Her iki açıklama da zorda olan reel sektör için adeta bayram hediyesi oldu. Sayın Albayrak'ın açıkladığı ve 2020 sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerinin kapsamında iş yeri kira stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi ile birlikte bazı alanlarda KDV oranının düşürülmesi var.
Kira stopajında yüzde 10'luk bir indirim işletmelerin para kazanamadığı halde kiraların işlemeye devam ettiği pandemi sürecinde gerçekten ilaç gibi. Öte yandan yara alan sektörlerin başında gelen konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi de memnuniyet verici. Bu indirimler anladığımız kadarı ile 1 ağustostan itibaren yılsonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Peki, daha önceki döneme ait yükümlülükler? Yani tahakkuk etmiş KDV ve stopajlarımız, SGK ödemelerimiz? Geçmişe yönelik yükümlülüklerimiz için de yapılacak bir düzenleme piyasalar için rahatlama olacaktır. Vergi borçları için bir yapılandırmaya gidilmesi iş dünyasının en büyük beklentileri arasında. Umarım Sayın bakanlarımızın bir sonraki müjdeleri de bu alanda olur.
FUTBOL BAYRAMI
Güzel haberlerden bir diğeri de futbolda. Yönetiminde olduğum Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Ligde yer aldığı ilk yılında Gazi şehrimizi başarılı bir şekilde temsil etmesinden Gaziantepliler olarak gurur duyduk.
İlk yarısını 24 puanla 9'uncu sırada tamamladığımız ligi 46 puan ve 8'inci sırada noktaladık. Bu başarıda başta kulüp başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi'yi, teknik ekibi, sevgili oyuncularımızı, emeği geçen herkesi ve tüm Gazianteplileri tebrik ediyorum.
Bursaspor'dan sonra bir kez daha ezberleri bozup 4 büyük dışında bir şampiyonluğa imza atan Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i de kutluyorum. Umarım önümüzdeki sezon hep birlikte stadyumlarda coşkuyla, keyifle izleyeceğimiz maçlarda bir araya geliriz.