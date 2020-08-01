Sunar’da ‘dijital bayramlaşma’

Grup Şirketleri'nde üst yönetim, pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde birim yöneticileri ve çalışanlarıyla video konferans ile bayramlaştı. Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu ve Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, çalışanlarıyla online bayramlaştı. Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, devletimizin ve ilgili kurumların açıklamış olduğu tedbirleri tüm şirketlerde uygulayan bu sayede pandemi sürecinin en başarılı gıda firmalarından biri olduklarını ifade ederek, "Tüm çalışanlarımızın Sunar Grup Şirketleri'nde alınan önlemleri bayram sürecinde de titizlikle uygulayacaklarına inanıyorum. Hepimiz huzurla yaşayacağımız, önlemleri eksiksiz alacağımız bir bayramın ardından sağlıklı olarak işimizin başına dönmeliyiz. Pandemi dolayısıyla her zaman her alanda olduğu gibi teknolojinin imkanlarından yararlanarak görüntülü olarak bayramlaştık" dedi.