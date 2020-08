ATSO ve İTSO başkanları Tosyalı’yı ziyaret etti

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, bölge ekonomisinin her yönden gelişmesi ve kalkınması noktasında herkese önemli görevler düştüğünü belirtti. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı ziyaret etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İskenderun'u daha ileriye taşıma noktasında 7/24 hizmet anlayışı ile çalışıyoruz. Hep beraber el birliğiyle şehrimize ve esnaflarımıza faydalı çalışmalar yapmanın mücadelesi içerisindeyiz. Hepimizin amacı İskenderun'a hizmet etmektir. Odalarımızın her zaman yanında ve destekçileriyiz. Üzerimize düşen görevi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz ise ülke ve bölge ekonomisinin kalkınması ve gelişmesi noktasında çalıştıklarını belirterek, "Zaman zaman Belediye Başkanımıza ziyaretlerde bulunuyoruz. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Gerek üyelerimizin gerek esnaflarımızın ve kent ekonomisinin gelişmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarında Başkan Fatih Tosyalı'ya başarılar diliyoruz" diye konuştular.