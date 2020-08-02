Aycan, Gaziantep ALGSPOR yolunda

2019-2020 sezonunun lig birincisi ve Şampiyonlar Ligi
'nde yer alacak olan Gaziantep ALGSPOR
,
milli futbolcu Aycan Yanaç
'ın transferi için
harekete geçti. Gaziantep ALGSPOR
ile
anlaşmasının an meselesi olan Aycan Yanaç
için kulüp başkanı Ali Gözcü
, yönetim ve
teknik heyet toplandı. Aycan Yanaç'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve takımada katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak Transferden Sorumlu Sportif Direktörü Suat Özcan'a yetki verildi.
Aycan
transferinin ise taraftarlarda heyecan oluşturduğu
ve bu transferi istedikleri gözlendi.