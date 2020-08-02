Başkan Kaya: Yol bu yıl bitecek

Erdemli ilçesi ile Karaman iline bağlı Ayrancı ilçesi arasında yapımı süren karayolunun Erdemli içerisindeki 10 kilometrelik bölümünün bu yıl içinde bitirileceği bildirildi. İlçeye bağlı Aslanlı Mahallesindeki yol yapıminşaatını yerinde inceleyen AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya gazetecilere açıklamalarda bulunarak yapımı süren 31 kilometrelik yolun ilk 10 kilometrelik bölümünün bu yıl içerisinde tamamlanacağını, kalan 21 kilometrelik bölümün ise 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Yol yapım çalışmasının zamanında bitirilmesi için gece gündüz takipte olduklarını belirten Kaya, ''Erdemli- Ayrancı arası yol yapım çalışması hızla ilerliyor. Erdemli-Ayrancı toplam 282 kilometredir. Bunun 129 kilometrelik bölümü Erdemli ilçemize aittir. İhalesi yapılan bölüm ise en önemli olan kısmı yayla yolu olarak tabir edilen 31 kilometrelik bölümüdür. 31 kilometrelik bölümün içinde yer alan yayla yolunun 10 kilometresi bu yıl tamamlanacak ve gelecek yıl da kalan bölümleri bitirilerek hizmete sunulacak. Yol yapım çalışmasında yaşanılan en büyük sorun kamulaştırma idi onu da çözdük. Yol yapım çalışması 5 ayrı noktada sürmektedir. Çalışmalarda en zor kısım olan Aslanlı Mahallesi ile Kösereli Mahallesi arasındaki zor bölüm olan yarma çalışması bitmek üzere. Çalışmalar tamamlandığında yolun 10 kilometrelik kısmı hizmete sunulacak. Yeni yol hizmete girdiğinde eski yol da hizmet vermeye devam edecek'' dedi.