Bayramlar canlılıktır, kaynaşmadır

, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm İslam aleminin ve hemşehrilerinin bayramını kutladı. Yılmaz, "Bu yıl da mübarek Kurban Bayramı'na milletçe el ele gönül gönüle ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği, kardeşlik, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerdir. Canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir" dedi. Başkan Yılmaz, kontrollü sosyal hayat çerçevesi kurallarına dikkat edilmesi çağrısında da bulundu.