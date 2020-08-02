Bölgemizdeki tüm sanayiciler gururumuz

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akyüz, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ile birlikte bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Tekli, "2009 yılında bölgemizde faaliyet gösteren firma sayısı 123 iken 2019 yılında bu rakam 190'a yükseldi. 14 Farklı sektörde faaliyet gösteren firmalarımız var. Fakat özellikle son yıllarda limana çok yakın bir bölge olmamızdan kaynaklı olarak farklı illerden bölgemize yoğun talep var. Şu an 3. bölgede yerimiz kalmadı. 4. ve 5. bölgelerin çalışmalarına tüm hızla devam ediyoruz. 4. ve 5. bölgelerimizin hizmete sunulması ile birlikte çok daha fazla gıda firmasının bölgemizi tercih edeceğini biliyoruz. Gıda sektörü ve yan sanayisi ile alakalı birçok başvuru alıyoruz. Çukurova Bölgesi'nin en önemli gıda üssü olan bölgemizin ilerleyen dönemlerde daha da büyük yatırımlar almasını bekliyoruz' dedi. Başkan Tekli, 3. bölgede 2020 yılı sonunda fabrikaların bacalarının tüteceğini söyleyerek, "2. bölgemizin ardından 3. bölgemizde de fabrikaların üretime geçmesi, kentimize yeni istihdam alanları yaratmak ve ülke ihracatımıza katkıda bulunacak olmak bizleri heyecanlandırıyor. Alt yapı çalışmalarını bitirdiğimiz 3. bölgemizde üst yapı çalışmaları devam ederken bazı fabrikaların temel attıklarını ve çalışmalarını hızlandırdıklarını görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.