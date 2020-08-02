İskenderun’u daha da güzelleştıreceğız

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın başkanlığında, Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Brifing salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,"Kıymetli hemşerilerimize daha iyi hizmet verme noktasında Belediye Başkan Yardımcılarımız ve daire müdürlerimizle Belediyemizin brifing salonunda istişare toplantısı gerçekleştirdik"dedi. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,"Devam eden çalışmalarımız ve projelerimizle ile bilgiler alarak bütün çalışma arkadaşlarımıza emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ettik. Ayrıca toplantıda kısa zaman içinde yapım çalışmalarına başlanacak olan projeler ve vatandaşlardan gelen talepler hakkında istişarelerde bulunduk"şeklinde konuştu. Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Tosyalı," tüm birimlerimizle halkımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızla bugüne kadar şehrimize birçok hizmet sunduk. Halkımızın beklentilerinin farkındayız. Tüm birimlerimizle birlik ve beraberlik için şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu