Vali Doğan’dan Kovid-19 uyarısı

Valisi Rahmi Doğan, Kuzeytepe Cadde Park Kafe'de düzenlen Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıda Vali Doğan'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Nursal Çakıroğlu ve Cilvegözü Mülki İdare Amiri Salih Altun, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Hatay Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Durmuş Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Ziya Hamidioğulları, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Akdeniz Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, kurum il müdürleri, ilgili kuruluşların üst düzey yetkilileri ve bölge müdürleri ile muhtarlar bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Doğan, "Dünya geneline yayılan koronavirüs nedeniyle ülkemizde de bir takım ötelemeler yapıldı. Bizde yapmak durumunda kaldık ama il olarak diğer illere baktığımızda daha iyi durumdayız. Bu bizi rehavete kapılmamıza neden olmasın, bizim rakamlarımız da artmaya başladı. O yüzden tedbiri ve temkini elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi