Hayvanat bahçesinde bayram yoğunluğu

en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı. Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlarını kesen Gaziantepliler, ikinci gün hayvanat bahçesine akın etti. Bayram tatilini iyi bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yoğunluk oluşturdu. Toplam 350 türden 7 bin 500'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bayramın ikinci gününden itibaren Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırlamaya başladı. Bahçeyi ziyaret eden vatandaşlar, makak maymunları ve maymun Can ile fillere özel ilgi gösterdi. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram ziyaretlerinin koronavirüs tedbirleri altında yapıldığını söyledi. Celal Özsöyler, "Vatandaşlarımız bu Kurban Bayramı sürecinde de gelip hayvanat bahçemizi gezebilirler. Biz hayvanat bahçemizde her türlü korona virüs tedbirlerini de aldık. Girişlerde ve içeride tüm önlemlerimiz aldık. Salgın nedeniyle özellikle bu bayram sürecini en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. Bunun için de her şekilde biz hazırız. Buradan herkesin Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönül rahatlığıyla gelmesini istiyoruz" dedi.