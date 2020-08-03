Kurbanlıkları satamadım bu yıl da evde kaldım

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurban pazarlarında kıyasıya pazarlıklar sürdü. Pazarlıkların koronavirüs salgını nedeniyle değneklerle yapıldığı pazarda kurbanlık satan Musa Kaplan (22), satışların az olduğunu belirterek, "Bu yıl evlenmek istedim, 50 bin lira başlık parası istediler. Paranın 25 bin lirasını tamamladık ama piyasa düştü. Bu yıl da evde kaldım" dedi. Kentteki kurban pazarlarında alışverişlerini Kurban Bayramı'nın 2'nci gününe bırakan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Fiyatların yüzde 10 düştüğü pazarda, vatandaşlar ucuza kurbanlık almak için sabahın ilk saatlerinde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Kurbanlık almak isteyenlerle besiciler sıkı pazarlıklar yaptı. Koronavirüs salgının nedeniyle pazarlıklar 'çoban değnekleri' ile yapıldı. Evlenmek için para biriktirdiğini belirten besici Musa Kaplan, "Normalde bin 300 liraya sattığımız koyunları, 900 liraya satıyoruz. Piyasa düşünce koyunlar elimizde kaldı. 90'a yakın koyunumuz vardı, 40 tanesi kaldı. Bu sene evlenmek istedim, 50 bin lira başlık parası istediler. Paranın 25 bin lirasını tamamladık ama piyasa düştü. Bu yıl da evde kaldık. Gidip isteyeceğiz" dedi. "Vermezlerse kaçırırızö diye de espri yaptı. Kaplan, vatandaşlara "Bekarım, evlenemedim. Evde kaldım. Gelin kurbanlığı benden alın" diye seslenerek kurbanlıklarını satmaya çalıştı. 10 yıldır koyun besleyen Ömer Ergin ise Sivas ve Kars'tan getirdikleri koyunları satmaya çalıştıklarını belirterek, "Koyunlarımızın 250'ye yakınını sattık. Elimizdeki koyunları bitirmeye çalışıyoruz" dedi.