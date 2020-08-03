Tff: zeydan karalar maksadını aşıyor!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacağını ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınmasının söz konusu olmadığını duyurdu. Federasyon internet sitesinden açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan verdiği beyanatlara değinilen açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, finalin kaybedilmesi sonrasında Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, sonucu kabul ettikleri yönünde değerlendirmede bulunmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde ilgili yerlerle görüştüğünü ifade etmesi, maksadını aşmaktadır. Bu tarz söylemler, kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanacaktır" denildi.