Uçuruma yuvarlanan araçta 5 kişi yaralandı

ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Ahmet Koca, kuzenleriyle birlikte 33 U 0867 plakalı özel aracıyla Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesinden ilçe merkezine gezmeye çıktı. 5 kuzenin içinde bulunduğu aracın henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı ve araç ancak dere yatağında durabildi. Taklalar atan araçtan fırlayan Ahmet Koca ile birlikte kuzenleri Şimal, Yunus Emre, Ahmet Galip ve Hilal Koca olay yerine gelen ambulanslarla Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Çamlıyayla Jandarması kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.