Anemide kansızlığın nedeni belirlenmeli

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Züleyha Özer, kan hastalıkları içerisinde en sık görülenlerden aneminin (Kansızlığın) başka sağlık sorunları ile benzer semptomlar göstermesi nedeniyle gözden kaçabileceğini, bu sebeple pek çok hastanın anemik olduğunu fark edemediğini, tedavi edilmediği takdirde ise ciddi sağlık problemlerine yol açabildiğini belirtti. Aneminin, toplam kırmızı kan hücresi (alyuvar) sayısı ya da alyuvarların içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her ikisinin birlikte olması sonucu ortaya çıkan klinik bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Züleyha Özer, pek çok hastanın anemik olduğunu fark edemediğini de ifade ederek, hastalığın en temel nedenlerinden birinin sağlıklı ve dengeli beslenmeme sonucu vücudun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri yeterli oranda alamaması ve yeterli miktarda kan yapılamaması olduğunu sözlerine ekledi. Hastalığın belirtileri ile ilgili bilgiler de veren Uzm. Dr. Züleyha Özer: "Hastalık çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, hareketlerde kısıtlanma, sersemlik hissi, tırnaklarda kırılma, beyaz çizgilenme ve kaşık tırnak oluşumu, güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, iştahsızlık, nefes darlığı, uyuma isteği, vücut ısısında düşme ve ciltte solukluk gibi bulgular verebilir" dedi.