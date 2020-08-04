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Dünya kullanımına tarihsel bir bakış yaptılar

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Dünya enerji kullanımına tarihsel bir bakış yaptılar
ÇUKUROVA Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi etkinlikleri kapsamında, 'cutam1996' Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayının konuğu Tulsa Üniversitesi Mühendislik ve Doğal Bilimler Fakültesi Petrol Mühendisliği Bölümü (Amerika Birleşik Devletleri) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sarıca oldu. Prof. Dr. Cem Sarıca, "Dünya Enerji Kullanımına Tarihsel Bir Bakış" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Konuşmasında, "enerjinin tanımı ve biçimleri, enerji kaynakları, dünyadaki enerji kullanımı" vb. konulara yer veren Prof. Dr. Sarıca, enerjiyi (fizik) "cisim üzerinde çalışmak veya onu ısıtmak için bir cisme aktarılması gereken nicel özellik" şeklinde tanımladı.
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Dünya enerji kullanımına tarihsel bir bakış yaptılar
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