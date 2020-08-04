İmran’ın hedefi avrupa şampiyonluğu

M
ersin'de, kendisini savunmak için başladığı tekvando sporunda kısa sürede önemli başarılan kazanan 16 yaşındaki milli sporcu İmran Bayartan, Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçeğe dönüştürmek için mücadele ediyor.
Henüz 12 yaşındayken, kadına yönelik şiddetten etkilenerek arkadaşlarıyla birlikte tekvandoya yönelen İmran, ilk başlarda kendisini savunmayı öğrenmek için katıldığı antrenmanların sayısını milli forma hevesiyle arttırdı. Kariyerindeki ilk önemli başarısını 14 yaşında iken 2018 yılında Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda gösteren İmran, 44 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
HEDEF AVRUPA'DA ZİRVE
Milli formayı ilk kez giydiği İspanya'daki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndaki azmiyle antrenörlerinden takdir alan genç sporcu, geçen yıl Konya'da organize edilen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda ikincilik elde ederek kendisine güvenenleri haksız çıkarmadı.
Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda yeniden temsil etmenin hayalini kuran İmran, faaliyet programında yer alacak ilk Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmanın hesaplarını yapıyor. İmran, hedeflerine ulaşmak için koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları
Genç tekvandocu, uluslararası başarılar için azimle çalıştığını ifade ederek, "İlk Türkiye şampiyonluğumu yaşadığımda çok şaşırmıştım, mutlu olmuştum. Çok gurur vericiydi. Uluslararası maçlar çok daha gurur verici. Önümüzdeki Türkiye şampiyonasında birinci olup Avrupa şampiyonasına katılmak istiyorum. Avrupa şampiyonasında da ülkemi en iyi şekilde temsil edip birinci olmak istiyorum. Bir sonraki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek"
dedi.
aplan'da
14 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ
TARAFTARINA bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan, ancak Türkiye Futbol Federasyonu
kararıyla kümede kalmayı başaran Adanaspor
'da 14 oyuncunun sözleşmesi sona ererken Renan Diniz
ile Eren Keleş
'in sözleşmeleri 1 yıl uzatıldı. Turuncu-beyazlı ekipte Özkan, Hakan Barış, Mehmet Sedef, Samican, Özer Enes, Umut, Mbilla, Celil, Hakan Çinemre, Savaş, Eze, Furkan, Arabidze ve Karaçiç
'in sözleşmeleri sona erdi. Bu arada Brezilyalı Renan Diniz
ile Eren Keleş
'in sözleşmelerinin 1 yıl uzatılması ise dikkat çekti. Brezilyalı Diniz
bu sezon kupa maçları dahil 20 müsabaka da görev yaptı. Aynı oyuncu 1 yıl önce ise kupa dahil 12 maçta forma giymişti.
Sakatlığı nedeniyle turuncubeyazlı ekibe faydalı olamayan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılması ise şaşkınlıkla karşılandı. Yine vasat futbolu ile pek beğenilmeyen Eren Keleş'in de aynı şekilde bir yıl sözleşmesi yenilendi.