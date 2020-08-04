İmran’ın hedefi avrupa şampiyonluğu

ersin'de, kendisini savunmak için başladığı tekvando sporunda kısa sürede önemli başarılan kazananHenüz 12 yaşındayken, kadına yönelik şiddetten etkilenerek arkadaşlarıyla birlikte tekvandoya yönelen İmran, ilk başlarda kendisini savunmayı öğrenmek için katıldığı antrenmanların sayısını milli forma hevesiyle arttırdı.HEDEF AVRUPA'DA ZİRVEMilli formayı ilk kez giydiği İspanya'daki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndaki azmiyle antrenörlerinden takdir alan genç sporcu, geçen yıl Konya'da organize edilenTürkiye'yi uluslararası müsabakalarda yeniden temsil etmenin hayalini kuran İmran, faaliyet programında yer alacak ilk Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmanın hesaplarını yapıyor.Hedefim 2024 Paris OlimpiyatlarıGenç tekvandocu, uluslararası başarılar için azimle çalıştığını ifade ederek, "dedi.aplan'daTARAFTARINA bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan, ancakkararıyla kümede kalmayı başaran'da 14 oyuncunun sözleşmesi sona ererkenile'in sözleşmeleri 1 yıl uzatıldı. Turuncu-beyazlı ekipte'in sözleşmeleri sona erdi. Bu arada Brezilyalıile'in sözleşmelerinin 1 yıl uzatılması ise dikkat çekti.bu sezon kupa maçları dahil 20 müsabaka da görev yaptı.Sakatlığı nedeniyle turuncubeyazlı ekibe faydalı olamayan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılması ise şaşkınlıkla karşılandı.