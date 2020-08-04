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Tarihi ’nin sevimli konukları

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Tarihi Mamure Kalesi’nin sevimli konukları
MERSİN'İN Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi'ni çevreleyen su kanalındaki çok sayıda kaplumbağa, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Doğu Akdeniz kıyısındaki 23 bin 500 metrekarede yer alan ve tarihi 3. yüzyıla dayanan Mamure Kalesi, hem sıcak havayı hem de Kurban Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri ağırlıyor. Savunma açısından son derece önemli bir konuma sahip olması dolayısıyla çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kaleye gelen ziyaretçiler, eşsiz manzarada vakit geçiriyor. Ziyaretçiler, kalenin etrafını çevreleyen su kanalındaki çok sayıda tatlı su kaplumbağasını görme imkanı da yakalıyor. Kale ve kaplumbağaları görmeye gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirip, hayvanları besliyor. Görevliler de ziyaretçilere kaplumbağaları otla beslemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor. Hollanda'dan gelen turist Max Kemper, Mamure Kalesi'ni gezmeye geldiğini söyledi. Kalenin manzarasını ve konumunu beğendiğini ifade eden Kemper, "Kaplumbağalar ve kale muhteşem. Kale ve kaplumbağalar çok güzel panoramik bir görüntü sunuyor" diye konuştu.

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Tarihi Mamure Kalesi’nin sevimli konukları
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