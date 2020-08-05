Evlerinde korku içinde yaşıyorlar

Feke ilçesi Gaffaruşağı Mahallesi'nde yol bağlantı duvarı örülmediği için kayan evlerinde korku içinde yaşayan Ersin ailesi, yetkililerden tedbir almasını istiyor. Nevzat Ersin ve Fatih Ersin 30 yıl sonra köylerine yol yapıldığını, çalışma sırasında bağlantı duvarı yapılmadığı için evlerinde kayma nedeniyle yarıklar oluştuğunu söyledi. 19 yıldır evlerinde hiçbir çatlak olmadığını karayollarının yol yapım çalışmasının ardından evlerinde yarıklar meydana geldiğini iddia eden Ersin aileleri, evlerinin yola doğru 20 santimetre kaydığını belittiler. Aileler, evlerinin yıkılmasından korkarak, yağışlarda heyelan nedeniyle evin altında çocukları ile birlikte kalmaktan korkuyorlar.