Mersin’de 10 milyon adet makaron ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tır garajının deposunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon liran olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tır garajındaki depoda arama yaptı. Yapılan aramada, depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.