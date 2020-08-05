Tarım müdürlüğü çalışanlarına başarı belgesi

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 10 personel başarı belgesi ile ödüllendirildi. Çukurova İlçesi Kaymakamı Osman Sarı tarafından Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz olmak üzere 10 personele başarı belgesine layık görüldü. Hazırlanan başarı belgeleri Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz tarafından personele takdim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Tunaz, başarı belgesinin 657 Devlet Memurları Kanununun 122'nci maddesine göre verildiğini belirterek, "Bu belge kurumun müdürünün ve personelinin vermiş olduğu hizmet etkinliğinin ve kalitesinin yükseltilmesi şeklinde ifade edilir" dedi. Tunaz, "Bugün yine onun sayesinde 10 personelimi başarı belgesiyle onurlandırmış olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyorum" dedi. Başarı belgesi alan Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin isimleri şöyle: İlçe Müdürü Hüseyin Tunaz, Ziraat Mühendisleri Salihan Yılmaz, Pınar Dölek, Aral Türktan, Oya Ünalan ve Yeter Bozok, Gıda Mühendisi Emrah Kasap, Veteriner Hekimler Ahmet Döndü ve Murat Kaçmaz, Ziraat Teknikeri Hamdi Kılıçarslan ile Hizmetli Yüksel Çubuk.